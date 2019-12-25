В Петербурге здание конструкторского бюро разобрали до первого этажа

На его месте возведут бизнес-центр.

В понедельник, 14 сентября, стало известно, что собственник до первого этажа разобрал здание Конструкторского бюро специального машиностроения (КБСМ).

Теперь на перекрестке Кантемировской улицы и Лесного проспекта планируют возвести бизнес-центр. Издание "Фонтанка" сообщило, что демонтаж здания планируют завершить в ноябре этого года, а строительство нового объекта может начаться через год. Отметим, что здание бюро было построено в 1957 году.

Ранее мы писали, что на дореволюционном здании на улице Степана Разина снесли нелегальный третий этаж.

Фото: Piter.TV