На дореволюционном здании на улице Степана Разина снесли нелегальный третий этаж

Разборки надстройки добились власти через суд.

На дореволюционном здании на улице Степана Разина, 9Д снесли самовольно построенный третий этаж. Как сообщило издание "Канонер", надстройку разобрали после обращения властей в суд.

Издание отметило, что этот случай можно считать первым в подобном сносе надстроек. Двухэтажная постройка расположилась недалеко от перекрестка улиц Степана Разина и Курляндской еще в XIX веке, а третий зашитый металлом этаж появился на здании в 2019 году. Разрешение на строительство нового этажа из красного кирпича не выдавалось, служба стройнадзора подала иск на ООО "Степан Разин девелопмент", и надстройку довольно оперативно разобрали. Чаще всего, подчеркнули в издании, собственники отказываются демонтировать лишние этажи.

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