В Невском районе открыли конструкторское бюро для школьников Петербурга

Школьники смогут осваивать инженерные и IT-компетенции.

В школе №334 Невского района Петербурга на улице Шелгунова открылось новое образовательное пространство — Конструкторское бюро школьников. Об этом сообщили 13 октября в пресс-службе Смольного.

Проект создан по инициативе участников программы "Твой Бюджет в школах", ставших победителями прошлогоднего отбора. Цель площадки — развитие инженерных и IT-навыков у учащихся, а также ранняя профориентация школьников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что создание подобных лабораторий помогает городу выполнять поручения президента по укреплению технологического лидерства страны. По его словам, подготовка инженеров должна начинаться уже в школе, чтобы формировать специалистов, способных реализовывать масштабные технические проекты.

Новое конструкторское бюро оборудовано современной техникой: 3D-принтерами, сканерами, лазерным станком, графическими и паяльными установками. В помещении будут проходить внеурочные занятия, а также мастер-классы совместно с партнёрами школы — СПбГАСУ, ПАО "Россети.Ленэнерго", Горным университетом и БГТУ "Военмех".

Фото: пресс-служба Смольного