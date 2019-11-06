Геодезисты и аналитики возглавили рейтинг самых богатых офисных специалистов Петербурга

В третьем квартале 2025 года их средняя зарплата превысила 200 и 150 тысяч рублей соответственно.

Геодезисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в Санкт-Петербурге по итогам третьего квартала 2025 года. Как свидетельствуют данные исследования одного из крупнейших сервисов по поиску работы, среднемесячный доход представителей этой профессии достиг 203 602 рублей.

Второе место в рейтинге заняли аналитики, чья средняя зарплата составила 159 670 рублей в месяц, что на 34% выше показателя прошлого года. Замыкают тройку лидеров тестировщики с доходом 133 145 рублей, демонстрируя рост на 16% в годовом исчислении.

Что касается спроса на рынке труда, то наибольшее количество вакансий в офисном сегменте было открыто для менеджеров по продажам со средней зарплатой 129 901 рубль. На втором месте по популярности оказались инженеры (120 075 рублей), на третьем — бухгалтеры (94 272 рубля).

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец добился уголовного дела из-за невыплаты зарплаты.

Фото: Pxhere