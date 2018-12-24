В Петербурге уволили 340 оперативников экономической полиции

Специалистов хотят перевести из центрального аппарата в районные отделы полиции.

МВД России по Петербургу и Ленобласти расторгло контракты со всеми сотрудниками отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Об этом пишет "Фонтанка".

Уведомление об увольнении со службы в органах внутренних дел получили 340 человек. По информации издания, специалистов хотят перевести из центрального аппарата в районные отделы полиции, усилив их опытными оперативниками.

25 июня стало известно о готовящейся реформе в Московском уголовном розыске. В первую очередь она коснется сотрудников оперативно-разыскных частей, которых могут ликвидировать из ГУ столичной полиции и отделов угрозыска УВД по округам Москвы. Всех специалистов планируют направить в аналогичные подразделения в районы.

Ранее мы писали, что в Петербурге наблюдается массовое закрытие аптек.

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