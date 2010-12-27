В Петербурге наблюдается массовое закрытие аптек

Причиной этому может быть рост онлайн заказов.

Крупнейшие аптечные ритейлеры, входящие в десятку лучших, массово закрывают пункты продаж в Петербурге. Об этом сообщает РБК.

Так, "Петербургские аптеки" закрыли с начала года пять торговых точек, группа компаний "Эркафарм" – семь, а сеть аптек "Родник здоровья" - сразу 23 точки.

При этом нельзя сказать, что фармацевтический бизнес в городе терпит большие убытки. Напротив, по данным аналитиков RNC Pharma, в этом году продажа лекарств в аптеках Северной столицы выросла почти на 5 %.

Эксперты считают, что причиной закрытия аптек может быть рост онлайн заказов. В связи с этим компаниям просто невыгодно держать полноценный торговый пункт, когда лекарство можно доставить на дом покупателю прямо со склада.

Ранее мы писали, что OZON открыл в Петербурге первый аптечный пункт.

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