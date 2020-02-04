В Петербурге стоимость автомобилей с пробегом за год выросла на 22%

Средняя цена на машину с пробегом составляет около 470 тысяч рублей.

В прошлом 2020 году цена на автомобили с пробегом выросла на 22%. Также на 3% чаще горожане стали брать подержанные авто в кредит. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на аналитиков компании "Прагматика".

Чаще всего покупали автомобили марок Lada, Kia и Hyundai. В среднем автовладельцы просили за свои машины 470 тысяч рублей. Средний возраст подержанных машин увеличился на год – до 10 лет, а средний показатель пробега уменьшился до 127,9 тысячи километров.

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Фото: Piter.TV