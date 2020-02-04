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В Петербурге стоимость автомобилей с пробегом за год выросла на 22%
Сегодня, 14:43
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smirenny

В Петербурге стоимость автомобилей с пробегом за год выросла на 22%

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Средняя цена на машину с пробегом составляет около 470 тысяч рублей.

В прошлом 2020 году цена на автомобили с пробегом выросла на 22%. Также на 3% чаще горожане стали брать подержанные авто в кредит. Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на аналитиков компании "Прагматика". 

Чаще всего покупали автомобили марок Lada, Kia и Hyundai.  В среднем автовладельцы просили за свои машины 470 тысяч рублей. Средний возраст подержанных машин увеличился на год – до 10 лет, а средний показатель пробега уменьшился до 127,9 тысячи километров. 

Ранее мы писали, что в России с 1 марта вступят в силу новые штрафы для водителей.

Фото: Piter.TV

Теги: авто с пробегом, покупка машины авто с пробегом
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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lesoven
Сегодня 15:41

Здрaвствуйте. Прошу о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6059 2988

Заранее большое человеческое спaсибо.
 

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