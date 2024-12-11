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В среднем подержанный автомобиль в январе в Петербурге стоил 2,2 млн рублей
Сегодня, 12:34
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В среднем подержанный автомобиль в январе в Петербурге стоил 2,2 млн рублей

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Двумя наиболее подорожавшими моделями в регионе стали Mini Clubman (2,55 млн рублей) и Porsche Panamera (3,9 млн рублей).

Аналитики "Авто.ру" выяснили, что в январе 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Петербурге и Ленобласти выросла на 1,9%, а по стране снизилась на 12%. Об этом 11 февраля стало известно Piter.TV. 

Изменения в разделе подержанного транспорта происходят с меньшей интенсивностью: относительно декабря прошлого года количество объявлений сократилось на 2%, за год объем предложения увеличился на 52%. 

Средняя цена машины с пробегом – 2 млн рублей, в Северной столице – 2,2 млн рублей, что на 1,9% больше, чем годом ранее. 

Двумя наиболее подорожавшими моделями в регионе стали Mini Clubman (2,55 млн рублей) и Porsche Panamera (3,9 млн рублей). Третье место занял Mitsubishi Lancer (754 тыс. рублей). 

Среди наиболее подешевевших моделей – автомобиль Lada 2105 (134 тыс. рублей), Mini Hatch (2,54 млн рублей) и Volkswagen Touran (907 тыс. рублей). 

Ранее мы рассказывали о том, что Wildberries начал продажу автомобилей с пробегом. 

Фото: pxhere 

Теги: авто с пробегом, подержанные автомобили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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