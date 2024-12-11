Wildberries начал продажу автомобилей с пробегом

Подобная категория впервые появится на онлайн-ритейлере России.

Автомобили с пробегом появились в продаже на российском маркетплейсе Wildberries. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы объединенной компании Wildberries и Russ. Специалисты уточнили, что заказ таких транспортных средств в рамках тестирования доступен в Москве и Московской области с 10 февраля.

Новая категория запущена при участии партнера - бренда Pango Cars, который специализируется на продаже автомобилей с пробегом от дилеров. Такая категория товаров будет продаваться на маркетплейсе в России впервые. пресс-служба компании

На этапе запуска новой категории на торговой онлайн-площадке можно найти машины с пробегом брендов KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других стоимостью от 950 тысяч рублей. Ассортимент со временем расширяться, как и зона доставки автомобилей клиентам. Руководитель категории "Авто" Wildberries и Russ Василий Гаврилюк считает, что преимущества выбора и покупки автомобиля с пробегом на маркетплейсе во многом аналогичны, как и в случае с новым транспортным средством. В частности, покупатель экономит свое время.

"Невская косметика" выиграла суд у Wildberries из-за продажи подделок.

Фото: Piter.tv