"Невская косметика" выиграла суд у Wildberries из-за продажи подделок

Однако маркетплейс не согласился с решением и подал апелляционную жалобу.

Петербургский производитель косметики и бытовой химии АО "Невская косметика" одержал победу в суде первой инстанции против маркетплейса Wildberries. Компания добилась удаления с площадки контрафактной продукции, продававшейся под её брендом "Ушастый нянь", а также взыскания компенсации в размере 2 миллионов рублей.

Из материалов дела, размещенных в картотеке Арбитражного суда, следует, что конфликт начался в 2024 году, когда производитель обнаружил на Wildberries поддельные товары, которые продавали пять индивидуальных предпринимателей из Мордовии, Дагестана и Казахстана. Речь шла о геле для стирки детского белья "Ушастый нянь" объёмом 5 литров. При этом "Невская косметика" никогда не выпускала продукцию в такой фасовке, о чём неоднократно сообщала маркетплейсу в досудебных претензиях.

Wildberries проигнорировала обращения производителя, что вынудило "Невскую косметику" подать иск в Арбитражный суд Московской области. Только после начала судебного разбирательства, спустя более восьми месяцев с момента получения претензий, маркетплейс удалил карточки с контрафактной продукцией.

Суд частично удовлетворил требования истца, обязав Wildberries выплатить компенсацию. Однако маркетплейс не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. Десятый арбитражный апелляционный суд уже принял её к рассмотрению, а заседание назначено на 26 февраля.

Фото: unsplash (Matthew Tkocz)