В Петербурге начинаются продажи клубного дома "Октавия" на Петроградке

В здании расположилось 34 квартиры, тренажерный зал, бизнес-зона и террасы.

В Петербурге с 1 февраля начинаются продажи нового клубного дома премимум-класса "Октавия" на Петроградке. Об этом 30 января сообщила пресс-служба ГК "Балтийская коммерция".

В клубном доме размещены 34 квартиры площадью от 90 квадратных метров, средняя площадь жилых помещений составляет от 140 до 170 кв.м. На верхнем этаже в здании расположены панорамные окна и открытые террасы, на первом жильцов встречает лобби с зоной отдыха и круглосуточная охранная служба. Также в клубном доме задуманы бизнес-зона, колясочные и кладовые, тренажерный зал. Для автомобилей предусмотрен подземный паркинг двух уровней.

Продажу ГК осуществит с применением эскроу-счетов и по договорам долевого участия.

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Фото: spb.restate.ru