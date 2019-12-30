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"Алмаз-Антей" продаст комплекс напротив Балтийского вокзала для погашения кредита
Сегодня, 15:23
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IRINA_CHALKINA

"Алмаз-Антей" продаст комплекс напротив Балтийского вокзала для погашения кредита

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Здания являются частью ансамбля Николаевского кавалерийского училища.

В четверг, 23 января, стало известно, что концерн "Алмаз-Антей" продаст комплекс напротив Балтийского вокзала . Об этом сообщает "Фонтанка".

Предполагается, что компания продаст семь нежилых зданий на Лермонтовском проспекте. Известно, что  Здания являются частью ансамбля Николаевского кавалерийского училища.  Общая площадь объектов — 33 тыс. кв. метра. 

Отмечается, что средства от продажи уйдут на погашение кредита банка ВТБ.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в 2020 году объявят конкурсы на строительство четырех станций метро.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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