В Петербурге 8 октября началась "Неделя чистоты"

В рамках акции будет усилен контроль за содержанием фасадов различных зданий.

В Северной столице стартовала "Неделя чистоты", в рамках которой инспекторы ГАТИ Петербурга будут оценивать оценивать состояние нежилых зданий, а также наличие обязательных элементов городской инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на ГАТИ.

На данный момент инспекторы уже осмотрели более 400 объектов, на 85-ти из которых были выявлены нарушения. 22 недочета ликвидировали моментально, остальные ждут своего часа. Особое внимание инспекция уделяет опорам освещения или дорожным знакам, которые чрезвычайно важно вовремя очищать от наклеек и надписей.

Отдельная зона ответственности – стены нежилых зданий, где вандалы нередко оставляют свои граффити-теги. Сотрудники ГАТИ устранили нарушения на разрисованном фасаде Апраксина двора.

В пресс-службе Смольного сообщают, что в работе по выявлению нарушений правил благоустройства важную роль начал играть искусственный интеллект. Так, уже 8 автомобилей с нейросетевыми комплексами постоянно курсируют по всем районам города, вычисляя визуальные нарушения и предъявляя собственникам зданий постановления о штрафах.

Ранее утром ГАТИ информировала об ограничении автомобильного движения в трех районах города, которое будет введено 10 октября.

Скриншот из видео: ГАТИ Санкт-Петербурга