В этом году банкротами признали себя 1,85 тысяч человек.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что в Петербурге стали банкротиться на 47,4% чаще. Соответствующие данные опубликованные на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Согласно данным экспертов, в этом году в Северной столице банкротами себя признали 1,85 тысяч человек.

Отмечается, что на первом месте по банкротам Москва. Отмечается, что в столице их больше всего на каждые 100 тысяч человек. Также в топ-3 вошли Московская и Самарская области. Северная столица занимает четвертое место в этом рейтинге.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга подвели итоги работы прошлой недели.

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