В Петербурге спустили на воду подлодку проекта "Волхов"

Дизель-электрическая подводная лодка будет передана ВМР РФ в ноябре 2020 года.

В Петербурге на воду спустили подводную лодку "Волхов", построенную для Тихоокеанского флота. Торжественная церемония спуска состоялась на "Адмиралтейских верфях".

Дизель-электрическая подводная лодка будет передана ВМР РФ в ноябре 2020 года. Подлодка третьего поколения оснащена инновационными устройствами шумоподавления, автоматизированной системой управления, высокоточным вооружением.

До 2022 года "Адмиралтейские верфи" должны передать морякам шесть подобных кораблей. Подлодка "Петропавловск-Камчатский" уже вошла в состав ВМФ.

Видео: Piter.tv