В Петербурге сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию

Трое мужчин производили амфетамин, а потом распространяли его с помощью тайников-закладок

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции ликвидировали нарколабораторию. Оперативники ГУ МВД России задержали участников организованной группы, производивших амфетамин и сбывавших его через интернет-магазины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали троих злоумышленников, 37 и 38 лет. Они сами делали амфетамин, а потом распространяли его с помощью тайников-закладок в различных районах Санкт-Петербурга. В домах задержанных нашли компьютерную технику, порошкообразное вещество, средства связи, посуду. В ходе личного досмотра у одного из подозреваемых нашли и изъеяли амфетамин массой 1,43 грамма. В автомобиле, который злоумышленники взяли в аренду, нашли 47 свертков, 3 из которых исследованы и, как выяснилось, содержат амфетамин общей массой 2,74 грамма.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку психотропных веществ) и по части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылку психотропных веществ).

Ранее наркодилер спрятал сверток с наркотиками на глазах у полицейского.

Фото: МВД