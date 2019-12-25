В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который принимал участие в ограблении

Росгвардейцы заметили убегающего от потерпевшей злоумышленника.

В ночь на среду, 10 ноября, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району задержали подозреваемого в краже. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Известно, что петербуржец вместе со своим знакомым рядом с одним из заведений на улице Рубинштейна выхватил из рук девушки деньги в сумме 6000 рублей, а затем попытался скрыться с места происшествия. Грабители разделились и побежали в разные стороны. Потерпевшая преследовала одного из грабителей, который повернул на Разъезжую улицу. Там патрулировали сотрудники Росгвардии и, заметив неладное, остановили злоумышленника. Вскоре подбежала петербурженка и рассказала, как все произошло.

Оказалось, что задержанный является студентом учебного заведения олимпийского резерва, его передали сотрудникам 28 отдела полиции для выяснения обстоятельств.

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Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии