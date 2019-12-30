В Петербурге резко увеличился спрос на электросамокаты

Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные исследования.

По данным издания, в Петербурге сильно увеличился спрос на электросамокаты. Ими интересуются горожане в возрасте от 25 до 35 лет. При этом экологичный транспорт интересен не только местным жителям, но и туристам.

Именно этим видом транспорта молодые люди избегают пробок. Благодаря этой тенденции развивается рынок аренды электросамокатов, который также называется "кикшеринг". Первый шеринг электросамокатов запустили в Северной столице в августе 2019 года.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские эксперты анонсировали увеличение цен на топливо.

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