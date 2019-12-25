В Петербурге разработали приложение для картирования с эмоциями

Приложение в будущем поможет городскому комитету по градостроительству.

Аспирантка института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Анастасия Галактионова разработала приложение для картирования. Как рассказали в пресс-службе вуза, технология поможет комитету по градостроительству собрать альтернативную информацию о проблемах района – на карте можно оставить маршруты и свои эмоции.

Пользователям, решившим опробовать приложение, предлагается указать на карте свои регулярные маршруты, места, вызывающие положительные и отрицательные эмоции, а также оставить мнения по поводу сохранений и изменений на территории района. Пока эксперимент устроили только на жителях Ржевки и Пороховых, это порядка 60-70 тысяч человек. По словам автора разработки, чаще всего участие в эксперименте принимали женщины, активные жители района и пользователи соцсетей. Правильная выборка жителей поможет будущему применения программы в градостроительных проектах. Ученые рассматривают возможность запустить и бумажный офлайн-опросник, который мог бы распространять муниципалитет.

Данные помогут продемонстрировать возможности применения субъективных материалов, эмоций человека – всё, что в классическом градостроительстве не используется. Считается, что это слишком субъективные показатели, которые ежедневно меняются. Анастасия Галактионова

Ранее мы рассказывали, что "Сбербанк" внедряет модель искусственного интеллекта для диагностики легких в больницах Петербурга.

Фото: Анастасия Галактионова / news.itmo.ru