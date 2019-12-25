"Сбербанк" внедряет модель искусственного интеллекта для диагностики легких в больницах Петербурга

Банк заключил соглашения с петербургскими медучреждениями.

"Сбербанк" будет бесплатно помогать петербургским клиникам диагностировать и лечить коронавирус. Банк разработал модель искусственного интеллекта, которая может стать помощником для врачей.

На работу с моделью искусственного интеллекта переходит СПб ГБУЗ Госпиталь для ветеранов войн и ФГБУ. В скором времени к ним присоединится Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина.

Разработка позволит выделять на компьютерной томограмме легкие изменения, которые были вызваны пневмонией и коронавирусом, а также определять тяжесть протекания заболевания. Кроме того, модель может вычислить объем этих изменений по отношению к объему легких. Анализ одного снимка займет от 3 до 5 минут.

Мы давно используем искусственный интеллект в автоматизации своих процессов и повышении качества сервиса для наших клиентов. Но теперь технологии Сбербанка будут применяться там, где это так необходимо в текущих условиях. Врачи работают в режиме повышенных нагрузок и несут огромную ответственность за правильность поставленного диагноза. Новая система позволит им делать выводы с большей уверенностью и исключить неочевидные ошибки при анализе исходных данных. сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

Подчеркивается, что ИИ-модель облегчит труд медиков, но не заменит их. В ее создании принимали участие радиологи и специалисты по искусственному интеллекту на основе больших массивов данных.

Фото: Piter.TV