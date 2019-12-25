В Петербурге профессиональное обучение оплачивает сам каждый пятый сотрудник

Эксперты сообщили, что многие россияне за последний год проходили курсы повышения квалификации, семинары или тренинги.

В пятницу, 13 августа, аналитики компании SuperJob поделились с Piter.tv данными последнего исследования, согласно которым в России часто применяется схема, по которой работодатель и сотрудник платят вместе за обучение профессии. Оплата "в складчину" практикуется крайне редко.

Так, 44% опрошенных россиян за последний год прошли курсы повышения квалификации, семинары или тренинги по профессии. Также 15% учились бесплатно и столько же учились за свои деньги. Каждый девятый участвовал в занятиях за счет работодателя. Лишь 3% опрошенных прошли обучение частично за свой счет, частично за счет компании.

В Москве и Петербурге дополнительное образование ценится больше, чем в других регионах. Например, 20% опрошенных из Петербурга учатся за свой счет, 14% проходят обучение бесплатно, 10% – за счёт работодателя, 2% частично за свой счёт и счёт компании, а вот 54% опрошенных не получают дополнительных профессиональных знаний в той или иной форме вовсе.

Среди тех, кто получал дополнительное образование в течение последнего года, повышение эффективности своего труда отметили 30%. У 13% результатом обучения стало повышение разряда или категории, у 11% — рост зарплаты, а 8% были переведены на более высокую должность.

Эксперты выяснили, что технические навыки опрошенные чаще всего повышали за свой счет, а социальные – за счет работодателя.

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