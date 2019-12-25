Эксперты: некоторые компании предлагают сотрудникам дополнительный выходной за вакцинацию

Помимо этого, половина опрошенных представителей компаний не требуют от сотрудников обязательного прохождения тестирования после отпуска.

Во вторник, 10 августа, сервис Работа.ру поделился с Piter.tv данными опроса среди представителей российских компаний, который позволил выяснить, при каких условиях и с какой периодичностью организации проводят ПЦР-тестирование сотрудников, а также призывают ли работодатели к вакцинации.

Так, ПЦР-тестирование проводят только по желанию сотрудников в 44% случаев, 26% представителей отметили, что у них тест сдают те, кто чувствует симптомы заболевания. Еще 21% опрошенных отметили, что инициируют проверку на COVID-19, если кто-то из команды контактировал с заболевшим человеком. Чуть меньше, 19% опрошенных, отметили, что тестирование не проводят, поскольку более 60% сотрудников компании вакцинированы. Всего 6% респондентов отметили, что сдают тест каждые две недели. Также около 7% респондентов заявили, что тестируют сотрудников для командировок.

В большей части компаний (58%), поучаствовавших в опросе, не требуют от сотрудников обязательного прохождения тестирования после отпуска. Некоторые отметили (30%), что проверяют тех сотрудников, которые выезжали за границу. Остальные работодатели (12%) просят работников сделать тест обязательно, неважно, где проходил отпуск.

Из опрошенных 61% работодателей признались, что не имеют бюджета на компенсацию затрат на ПЦР-тесты. Остальные тратят от 5 тыс. рублей до 50 тыс. рублей и более. Вместе с тем, 24% респондентов отметили, что не призывают работников вакцинироваться. Каждая пятая компания напротив, агитирует сделать прививку.

Большинство (68%) признались, что их сотрудники не получают бонусов за то, что сделали прививку. Однако 22% опрошенных представителей различных компаний отметили, что дают сотруднику дополнительный выходной. Кроме того, 7% респондентов рассказали, что выплачивают премии за вакцинацию, а 3% дарят работнику подарки и другие привилегии.

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