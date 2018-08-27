Миф развеян: в Петербурге не продают соль с толченым стеклом

Осколки оказались озерными остаточными породами.

Журналисты проверили качество соли, которые местные жители посчитали опасной для здоровья. В интернете стали распространяться слух, что продукт "Славяночка" содержит в своем составе стекло. Его якобы обнаружили несколько человек в различных регионах страны, а приобрести товар можно в торговой сети "Пятерочка". В частности, видео с исследованием выложил депутат Свердловской области.

Петербург не стал исключением. Жители города оказались обеспокоены ситуацией. Однако, после проверки стало ясно, что то, что люди приняли за стекло на самом деле таковым не является. Действительно, в смеси замечены твердые прозрачные кусочки, которые напоминают осколки. На самом деле это "самосадочная" соль, как и указано на упаковках. В ней содержатся мелкие песчинки и вкрапления породы, которые не опасны для организма человека. Нужно следить за дозировкой и не перебарщивать.

Ранее Piter.tv писал о том, что выборгская таможня уничтожила 1,2 тонны санкционных продуктов.

Фото и видео: YouTube

