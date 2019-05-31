В Петербурге появилось мороженое "Вкус Зенита"

Пломбир раскрашен в фирменные цвета сине-бело-голубых.

1 июня петербургский футбольный клуб "Зенит" и компания "Чистая Линия" начинают совместное производство мороженого. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Новая линейка мороженого получила название "Вкус Зенита". Пломбир, который появился на прилавках в середине мая, раскрашен в фирменные цвета футбольного клуба. В его состав входят свежие сливки и молоко — 72,99 %, а также сгущенка, сахар и ваниль.

В чемпионскую серию вошли три вида мороженого: большой рожок, сахарная трубочка в глазури и классический вафельный стаканчик.

Ранее мы писали, что Семак надеется на возвращение Кокорина в "Зенит".

Фото: fc-zenit.ru