По имеющимся сведениям, незаконный доход составлял не менее 10 миллионов рублей в месяц.

В Петербурге полицейские ликвидировали девять нелегальных игорных клубов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили, что злоумышленники арендовали несколько помещений в различных районах Петербурга. Они приобрели игровое оборудование, подобрали персонал и обеспечили охрану. Сообщники вели учет движения денежных средств, полученных в виде ставок от участников азартных игр. По имеющимся сведениям, незаконный доход составлял не менее 10 миллионов рублей в месяц.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 171.2 УК РФ. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, в девяти клубах и одном нежилом помещении изъято 82 игровых автомата и 214 компьютеров.

Задержаны 13 подозреваемых. Троим предполагаемым организаторам противоправной деятельности избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Десять сообщников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В начале апреля в квартире на Энгельса накрыли нелегальное казино.

Видео: МВД