В Тихвине закрыли подпольное казино

Организаторы казино получили судимость и штраф.

Тихвинский городской суд признал виновными троих местных жителей в организации и проведении незаконных азартных игр. Об этом сообщают региональные СМИ.

Один из осужденных ранее арендовал в Тихвине нежилое помещение, поставил туда игровые автоматы и привлек для работы двух знакомых. Они должны были привлекать новых игроков и принимать ставки. Группа использовала игровое оборудование вне игровой зоны, а потому каждый из них признан виновным, получил судимость и заплатит штраф - в размере от 40 до 80 тыс. рублей.

Весной в Петербурге на 4-ой Советской полиция закрыла подпольное казино.

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