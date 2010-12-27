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В Тихвине закрыли подпольное казино
Вчера, 16:15
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nastya960
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В Тихвине закрыли подпольное казино

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Организаторы казино получили судимость и штраф.

Тихвинский городской суд признал виновными троих местных жителей в организации и проведении незаконных азартных игр. Об этом сообщают региональные СМИ.

Один из осужденных ранее арендовал в Тихвине нежилое помещение, поставил туда игровые автоматы и привлек для работы двух знакомых. Они должны были привлекать новых игроков и принимать ставки. Группа использовала игровое оборудование вне игровой зоны, а потому каждый из них признан виновным, получил судимость и заплатит штраф - в размере от 40 до 80 тыс. рублей.

Весной в Петербурге на 4-ой Советской полиция закрыла подпольное казино.

Фото: pixabay.com

 

Теги: азарт , казино , тихвин , тихвин ленобласть
Категории: Лента новостей

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