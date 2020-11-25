В Петербурге раскрыли серию из 16 квартирных краж с ущербом в 2,7 млн рублей

Два вора-подельника задержаны и помещены под стражу.

Сотрудники уголовного розыска МВД по Петербургу и области установили причастность двух ранее задержанных граждан к 16 квартирным кражам. Об этом сообщили в пресс-службе структуры.

Изначально задержанных подозревали в ограблении квартиры на Софийской улице, а при обыске у мужчин нашли часть похищенного имущества и орудие для взлома пластиковых окон. При дальнейшем расследовании выяснилось, что злоумышленники обворовали еще 16 жилищ в Калининском, Фрунзенском и Московском районах города с августа по октябрь текущего года. Общий ущерб владельцам квартир составил свыше 2,7 млн рублей, возбуждены уголовные дела о краже, а подозреваемых поместили под стражу.

Отмечается, что раскрыть серию квартирных краж полиции помогли эксперты-криминалисты, проводившие экспертизы по следам обуви с мест преступлений.

Ранее мы писали, что петербуржец похитил у предпринимательницы три железнодорожных вагона.

Видео: пресс-служба ГУ МВД