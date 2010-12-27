В Петербурге полицейская овчарка отыскала потерявшегося мальчика

Ребенок вовремя не вернулся домой.

Ночью 11 сентября в полицию Петроградского района обратилась взволнованная местная жительница, сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по городу и Ленобласти. Выяснилось, что ее 10-летний сын ушел гулять днем и не вернулся к обозначенным семи часам вечера. Ранее мальчик ни разу не уходил из дома.

На поиски ребенка сразу же выехали сотрудники полиции вместе со служебной собакой Атакой. Чуйка Атаки быстро привела полицейских прямо к ребенку: мальчик находился в нескольких кварталах от своего дома.

С ребенком все в порядке, его передали родителям.

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Фото: дфоут.мвд.рф