Петербургский суд снова отложил процесс по делу Марата Оганесяна

Дело перенесли на 18 сентября из-за неявки адвоката одной из фигурантов дела.

На суд не явился адвокат одной из подсудимых, при этом она сама была не против продолжения заседания без него, передает ТАСС из зала суда.

"В целях соблюдения прав защиты подсудимых лиц настоящее судебное заседание отложить на 18 сентября", – распорядилась судья.

Кроме этого судья Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга запретила фотосъемку и видеосъемку заседаний. Об этом попросили подсудимые и их адвокаты.

Сегодня должно было рассматриваться дело бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна и других фигурантов, обвиненных в мошенничестве в особо крупном размере, хищении и взятках при строительстве стадиона в Санкт-Петербурге.

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