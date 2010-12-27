Владельца ресторана на Гороховой оштрафовали после отравления посетителей

После ужина двое человек попали в Боткинскую больницу с сальмонеллёзом.

Популярный ресторан на Гороховой улице, 41, оштрафовали после отравления посетителей. После ужина в этом месте мужчина и женщина попали в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавших сальмонеллёз. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по городу.

В ходе проверки специалисты выявили нарушения реализации продуктов питания. В частности, в холодильных камерах хранились полуфабрикаты без маркировок о времени приготовления продукта, наименования и срока их реализации. Кроме того, в холодильниках не было соблюдено товарное соседство.

Владельца ресторана признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа. Арбитражный суд поддержал обвинение.

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