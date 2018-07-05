Рестораторы рассказали, почему петербуржцы все чаще травятся в общепите

Ранее в шаверме “Еврокебаб” 54 человека подхватили сальмонеллез, в ресторане "Шанхай" китайцы получили расстройство желудка, пиццерию на Петроградской оштрафовали за отравление целой семьи тирамису.

Эксперты рассказали, почему петербуржцы все чаще травятся в общепите. Проверки Роспотребнадзора не делают заведения лучше и не гарантируют безопасность. Об этом сообщил РБК.

Ранее в шаверме "Еврокебаб" 54 человека подхватили сальмонеллез, в ресторане "Шанхай" китайцы получили расстройство желудка, пиццерию на Петроградской оштрафовали за отравление целой семьи тирамису.

Ресторатор Александр Затуливетров рассказал, что проверки ведомства не дают гарантии, что потом повар не приготовит хорошие продукты грязными руками.

Ресторанный бизнес растет, но из-за дилетантов, которые не знают, как его правильно организовать, отравления будут продолжаться. Александр Затуливетров

Гендиректор одной из кофеен Михаил Гусейнов рассказал, что проверяющие из Роспотребнадзора выполняют план по штрафам, но не стремятся сделать заведение лучше. Также Гусейнов уверен, что количество отравлений не изменилось, просто о них стали чаще слышать из-за соцсетей.

Также в августе б олее 15 человек отравились курицей в ресторане на канале Грибоедова.

Фото: Piter.TV