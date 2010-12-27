Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек

На момент проверки у сотрудников не было санитарных книжек.

Число жалоб из-за отравления шавермой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Петербурга выросло до 53, из них 31 человек в больнице. Не все пострадавшие сразу обратились за помощью, сообщило "ТАСС" с ссылкой на Роспотребнадзор.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что открывшаяся месяц назад точка сети "Еврокебаб" не зарегистрирована в органах власти. На момент проверки у сотрудников не было санитарных книжек.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что число отравившихся шавермой в Калининском районе выросло до 33.

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