  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек
Сегодня, 16:12
459
Cherepanov

Число отравившихся шавермой в Петербурге увеличилось до 53 человек

0 0

На момент проверки у сотрудников не было санитарных книжек.

Число жалоб из-за отравления шавермой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Петербурга выросло до 53, из них 31 человек в больнице. Не все пострадавшие сразу обратились за помощью, сообщило "ТАСС" с ссылкой на Роспотребнадзор.

Также в Роспотребнадзоре рассказали, что открывшаяся месяц назад точка сети "Еврокебаб" не зарегистрирована в органах власти. На момент проверки у сотрудников не было санитарных книжек.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что число отравившихся шавермой в Калининском районе выросло до 33.

Фото: Pixabay

 

Теги: еврокебаб, отравление, роспотребнадзор, шаверма
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
. Седой
Сегодня 16:56

учи нас не учи один хрен двойки когда у нас ум появиться что нельзя есть эту еду приготовленными людьми неизвестно откуда и из чего приготовленную

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:56

учи нас не учи один хрен двойки когда у нас ум появиться что нельзя есть эту еду приготовленными людьми неизвестно откуда и из чего приготовленную

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии