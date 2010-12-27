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Число отравившихся шавермой в Калининском районе выросло до 33
Сегодня, 16:59
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nastya960

Число отравившихся шавермой в Калининском районе выросло до 33

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Сотрудники Роспотребнадзора закрыли кафе, так как в соусе для шавермы были найлены бактерии сальмонеллы.

Число пострадавших из-за отравления шавермой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33. Также выросло и число госпитализированных – с 7 до 28. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Уже заболел 31 посетитель и два работника кафе. Среди заболевших 15 студентов политехнического института, проживающих в общежитиях и регулярно пользующихся услугами общепита.

пресс-служба Роспотребнадзора

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что заведение открылось около месяца назад, однако, об открытии в ведомство не поступало никаких сообщений. Сейчас кафе закрыли, так как в соусе эксперты нашли бактерии сальмонеллы.

Фото: свободный источник

Теги: роспотребнадзор, сальмонелла, шаверма
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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