Число отравившихся шавермой в Калининском районе выросло до 33

Сотрудники Роспотребнадзора закрыли кафе, так как в соусе для шавермы были найлены бактерии сальмонеллы.

Число пострадавших из-за отравления шавермой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33. Также выросло и число госпитализированных – с 7 до 28. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Уже заболел 31 посетитель и два работника кафе. Среди заболевших 15 студентов политехнического института, проживающих в общежитиях и регулярно пользующихся услугами общепита. пресс-служба Роспотребнадзора

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что заведение открылось около месяца назад, однако, об открытии в ведомство не поступало никаких сообщений. Сейчас кафе закрыли, так как в соусе эксперты нашли бактерии сальмонеллы.

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