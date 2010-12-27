Число отравившихся шавермой в Калининском районе выросло до 33

Число пострадавших из-за отравления шавермой в кафе "Еврокебаб" в Калининском районе Санкт-Петербурга выросло до 33. Также выросло и число госпитализированных – с 7 до 28. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Уже заболел 31 посетитель и два работника кафе. Среди заболевших 15 студентов политехнического института, проживающих в общежитиях и регулярно пользующихся услугами общепита.
пресс-служба Роспотребнадзора
Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что заведение открылось около месяца назад, однако, об открытии в ведомство не поступало никаких сообщений. Сейчас кафе закрыли, так как в соусе эксперты нашли бактерии сальмонеллы.
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