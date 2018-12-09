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В Петербурге перед судом предстанут жители Таджикистана, избившие до смерти мужчину
Сегодня, 15:36
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nastya960

В Петербурге перед судом предстанут жители Таджикистана, избившие до смерти мужчину

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Конфликт между ними произошел в январе этого года.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении  двух граждан Таджикистана. Они обвиняются   в умышленном причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По данным следствия, ночью  6 января 2019 года,   обвиняемые вместе со  своим соотечественником, находящимся в розыске, на Садовой улице ввязались в спор с незнакомым жителем Ленинградской области. В ходе ссоры обвиняемые избили мужчину, от полученных травм он скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее мигрант до смерти забил жену на даче в Невском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: избили до смертт, садовая
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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