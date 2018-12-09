В Петербурге перед судом предстанут жители Таджикистана, избившие до смерти мужчину

Конфликт между ними произошел в январе этого года.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу завершил расследование уголовного дела в отношении двух граждан Таджикистана. Они обвиняются в умышленном причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

По данным следствия, ночью 6 января 2019 года, обвиняемые вместе со своим соотечественником, находящимся в розыске, на Садовой улице ввязались в спор с незнакомым жителем Ленинградской области. В ходе ссоры обвиняемые избили мужчину, от полученных травм он скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее мигрант до смерти забил жену на даче в Невском районе.

Фото: Piter.TV