На Садовой начали обновлять трамвайные пути

На этом участке ремонт путей проходил 20 лет назад.

На Садовой улице стартовали работы по замене трамвайных путей. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Благодаря новой технологии не будет слышно стука тяжелых вагонов. Из-за отсутствия стыков трамваи будут курсировать плавно и быстро. Мягкий ход обеспечат резиновые прирельсовые профили. Специалисты рассказали, что уровень шума снизится на 20 процентов.

На этом участке ремонт путей проходил 20 лет назад. Работы планируют завершить 15 марта, рассказал подрядчик.

Ранее мы писали, что ремонт ступеней на станции "Сенная площадь" продолжается.

Фото: Piter.tv