Мигрант до смерти забил жену на даче в Невском районе

В его отношении возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

В Невском районе семейная ссора закончилась убийством. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Сообщение об убийстве мужем жены поступило 2 октября около часа ночи из СНТ "Звездочка" в Правобережной части района, на улице Грибакиных. Полицейские нашли тело 42-летней гражданки Беларуси с множественными гематомами. Там же задержали супруга погибшей, 47-летнего гражданина Узбекистана. Он жил в Петербурге без регистрации.

По данным полиции, 1 октября около пяти часов вечера в ходе ссоры, мигрант руками и ногами избил свою жену до смерти. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Ранее два подростка избили и ограбили петербургского врача-уролога.

Фото: Piter.TV