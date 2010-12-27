Два подростка избили и ограбили петербургского врача-уролога

Несовершеннолетние несколько раз ударили мужчину руками и ногами в область головы и тела.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних петербуржцев, которые напали на врача-уролога. Об этом сообщили на сайте ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, двое подростков 2004 и 2005 годов рождения 27 сентября напали на мужчину, который является врачом-урологом. Несовершеннолетние несколько раз ударили мужчину руками и ногами в область головы и тела. После этого подозреваемые забрали у потерпевшего имущество на общую сумму около 40 тысяч рублей.

Правоохранители оперативно задержали малолетних преступников. Украденное изъято. Продолжается расследование дела.

Ранее на улице Лизы Чайкиной четверо избили и ограбили 50-летнего мужчину.

Фото: Piter.TV