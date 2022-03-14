В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 29 декабря

В Петербурге обещают ухудшение погодных условий в пятницу, 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Атлантический циклон приближается к нашему региону и начнет влиять на погоду уже завтра. В городе на Неве ожидается налипание мокрого снега, гололед.
В течение ближайших двух дней в городе ожидается слабоморозная температура и снег. Затем жители ощутят похолодание.
Ранее на Piter.tv: стало известно, какие вестибюли метро не будут работать в новогоднюю ночь.
Фото: Pxhere
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