В субботу в городе на Неве ожидаются ливни и грозы.

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В Северной столице обещают ливни и грозы. Во время грома ожидается порывистый ветер. Жителей попросили быть предельно осторожными во время непогоды.

Температура воздуха 16 августа в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер южный 4-9 м/с.

В субботу ожидаются кратковременные дожди и +21…+23 градуса.

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Фото: Pxhere