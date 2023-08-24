В Петербурге стартовал железнодорожный салон

В Санкт-Петербурге открылся Международный железнодорожный салон «PRO//Движение.Экспо»

На территории Музея железных дорог России открылся первый салон, посвященный технологическому лидерству в машиностроении. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

В этом году организаторы выставки уделили особое внимание внедрению отечественных цифровых технологий и инновационных решений.

На выставке можно будет увидеть более 30 натурных образцов подвижного состава, в том числе электропоезда нового поколения. Посетители смогут ознакомиться с последними достижениями в области машиностроения и узнать о технологиях, которые используются в производстве современных поездов.

Организаторы выставки надеются, что салон станет площадкой для обмена опытом и знаниями между производителями и потребителями.

Ранее сообщалось, что участки под строительство ВСМ до Москвы начали изымать в Петербурге.

Видео: ОЖД