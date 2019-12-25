В Петербурге спасли кота, съевшего медицинскую маску

Инородное тело успешно извлекли из желудка животного при помощи эндоскопа.

Петербургские ветеринары рассказали об опасности масочного режима для братьев наших меньших. Так, один кот породы донской сфинкс съел медицинскую маску. Инородное тело пришлось извлекать из желудка животного при помощи эндоскопа. Об этом сообщается на странице ветеринарной клиники "Доктора Гиль" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел утром 2 августа. Через три часа после того, как кот съел маску, ее успешно извлекли из организма животного. Сейчас кот идет на поправку.

"Опасность масочного режима! Всегда ли маски — это хорошо?" – задались вопросом ветеринары, на наглядном примере показав, что средства индивидуальной защиты необходимо прятать от домашних питомцев.

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Фото: pixabay.com, ВКонтакте / Ветеринарная клиника доктора Гиль