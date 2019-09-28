С начала году 4091 петербуржца укусили животные

К счастью, прошлый год и текущее полугодие обошлись без заражения бешенством.

За полгода 2020 года 4091 петербуржец, в том числе 698 детей, пострадал от укусов животных. Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в текущем году составил 75,99 на 100 тысяч населения, что на 9,6% ниже показателя прошлого года. В 2019 году покусанными оказались 9919 человек.

Отмечается, что за прошлый год и часть текущего года никто из горожан не заразился бешенством. В Роспотребнадзоре напомнили, что бешенство – особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание, которое неминуемо приводит к смерти. Вылечить бешенство невозможно, можно лишь предотвратить. Укус или царапина от бешеного животного, попавшая в свежую человеческую рану слюна животного или контакт с загрязненными инфицированной слюной предметами может привести к заражению. Также есть риск заболеть бешенством при попадании брызг слюны больного зверя на слизистые оболочки глаз, рта, носовой полости человека.

Встреча с бездомными собаками и кошками, а также с дикими лисами, ежами, барсуками, волками, летучими мышами может привести к заражению. Специалисты рекомендуют соблюдать правила поведения при контакте с дикими животными и вовремя делать прививки.

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