В Петербурге не планируют во второй раз продлевать школьные каникулы

Школьники возобновят учебу 9 ноября.

Власти Петербурга не планируют еще раз продлевать школьные каникулы. Учеба в школах возобновится по графику – 9 ноября. Об этом в эфире передачи "Инсайд" в соцсетях "Фонтанки" сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

По словам чиновницы, Петербург пока не вышел на плато по заболеваемости коронавирусом. По традиции самыми эпидемиологически сложными месяцами в школах считаются январь и февраль.

Из-за пандемии коронавируса осенние каникулы в школах продлили до 8 ноября. Таким образом, учащиеся будут отдыхать полноценные 2 недели. Решение было принято при поддержке Роспотребнадзора и Городского родительского комитета.

Ранее мы писали, что петербургских учителей во время осенних каникул могут перевести на удаленную работу.

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