В Санкт-Петербурге начали проверять данные военнообязанных

Частичная мобилизация показала существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных.

В Петербурге начали сверять персональные данные военнообязанных. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

По словам градоначальника, в текущей ситуации важно понимать, какими ресурсами располагает город. Частичная мобилизация показала существенные несоответствия в системах хранения персональных данных военнообязанных. Резервисты забывали сообщать информацию об изменениях в семейном положении, образовании, смене места жительства.

Беглов призвал горожан с пониманием отнестись к процессу. Он напомнил о необходимости выполнять требования военного комиссара.

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