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В Санкт-Петербурге начали проверять данные военнообязанных
Сегодня, 22:24
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В Санкт-Петербурге начали проверять данные военнообязанных

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Частичная мобилизация показала существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных.

В Петербурге начали сверять персональные данные военнообязанных. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".

По словам градоначальника, в текущей ситуации важно понимать, какими ресурсами располагает город. Частичная мобилизация показала существенные несоответствия в системах хранения персональных данных военнообязанных. Резервисты забывали сообщать информацию   об изменениях в семейном положении, образовании, смене места жительства. 

Беглов призвал горожан с пониманием отнестись к процессу. Он напомнил о необходимости выполнять требования  военного комиссара.

Ранее на Piter.tv: актёр из сериала "Кухня" должен объяснить петербургскому судье свой отказ пройти тест на опьянение.

Фото: wirestock

 

Теги: беглов, данные военнообязанных, процесс уточнения персональных данных, спецоперация
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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