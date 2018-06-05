В Петербурге начала работать туристическая полиция

А также мобильный помощник "Ask me SPb/Я знаю город".

Мобильный помощник "Ask me SPb/Я знаю город" и туристская полиция готовы помощь сориентироваться гостям города на Неве. О сервисе рассказал комитет по развитию туризма Петербурга.

Патруль сотрудников туристической полиции наблюдает за Дворцовой площадью, площадью Восстания, храма Спас на Крови и Исаакиевской площадью. Служба информационной помощи туристам находится на Дворцовой площади. Обратиться к "полицейским" можно с 11:00 до 21:30.

Мобильные помощники "Ask me Spb/Я знаю город" подскажут, как организовать свой досуг, какие культурные учреждения посетить и их режим работы. Помощников можно встретить на территории Центрального, Адмиралтейского и Московского районов с 9:00 до 20:00. Узнать их можно по яркой форме и сегвеям. Также они владеют английским языком.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Грузии недовольны приостановкой турпотока из России.

Фото: vk.com/hermitage_museum