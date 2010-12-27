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На Балтийском вокзале поймали топливных воришек
Сегодня, 12:17
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nadiputintseva
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На Балтийском вокзале поймали топливных воришек

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Полиция установила, что задержанные являются работниками депо.

Транспортная полиция Санкт-Петербурга в ночь на 13 марта задержала на Балтийском вокзале группу лиц, которые пытались похитить топливо из локомотивов.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, двух злоумышленников, являющихся по совместительству работниками транспортной инфраструктуры, поймали с поличным на месте преступления. Было установлено, что мужчины 28 и 36 лет проникли на территорию локомотивного депо Балтийского вокзала, достали шланги и начали откачивать дизельное топливо.

По оценкам полиции ночным ворам удалось откачать почти 800 литров горючего, а общая стоимость похищенного составляет 26 тыс. рублей. В отношении петербуржцев возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на Прибрежной ОМОН эвакуировал 20 человек из-за муляжа гранаты.

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Теги: кража , кража топлива , новости спб , ограбление , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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