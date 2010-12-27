На Балтийском вокзале поймали топливных воришек

Полиция установила, что задержанные являются работниками депо.

Транспортная полиция Санкт-Петербурга в ночь на 13 марта задержала на Балтийском вокзале группу лиц, которые пытались похитить топливо из локомотивов.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, двух злоумышленников, являющихся по совместительству работниками транспортной инфраструктуры, поймали с поличным на месте преступления. Было установлено, что мужчины 28 и 36 лет проникли на территорию локомотивного депо Балтийского вокзала, достали шланги и начали откачивать дизельное топливо.

По оценкам полиции ночным ворам удалось откачать почти 800 литров горючего, а общая стоимость похищенного составляет 26 тыс. рублей. В отношении петербуржцев возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Напомним, ранее Piter.tv писал, что на Прибрежной ОМОН эвакуировал 20 человек из-за муляжа гранаты.