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В Финляндии участились случаи кражи топлива на фоне отказа от российского газа
Сегодня, 20:00
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В Финляндии участились случаи кражи топлива на фоне отказа от российского газа

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В стране выросли цены на бензин и дизель.

Финны стали чаще воровать цистерны с топливом. Одной из причин повышения уровня преступности стал отказ страны от российского газа, из-за чего поднялись цены на нефтепродукты. Об этом сообщили на портале  YLE.

В Финляндии выросли цены на бензин и дизель. Жители стали воровать топливо с крупных строительных площадок и с объектов сельского хозяйства. По предварительным данным, некоторые граждане перепродают украденные нефтепродукты.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда Россия приостановит поставки газа в Финляндию.

Фото: Pexels

Теги: кража топлива, отказ от российского газа, преступность, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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