В Финляндии участились случаи кражи топлива на фоне отказа от российского газа

В стране выросли цены на бензин и дизель.

Финны стали чаще воровать цистерны с топливом. Одной из причин повышения уровня преступности стал отказ страны от российского газа, из-за чего поднялись цены на нефтепродукты. Об этом сообщили на портале YLE.

В Финляндии выросли цены на бензин и дизель. Жители стали воровать топливо с крупных строительных площадок и с объектов сельского хозяйства. По предварительным данным, некоторые граждане перепродают украденные нефтепродукты.

Ранее на Piter.tv: стало известно, когда Россия приостановит поставки газа в Финляндию.

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