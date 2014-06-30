Стало известно, когда Россия приостановит поставки газа в Финляндию

Отключение произойдёт в 07:00 по московскому времени.

В субботу, 21 мая, Россия прекращает поставки газа в Финляндию. Отключение произойдёт в 07:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе финской компании Gasum.

Двумя дня ранее в компании заявили, что поставки прекратятся в ночь с 20 на 21 мая. По словам представителей организации, Gasum не получала никакой информации по этому вопросу от "Газпром экспорт" или от российского оператора по транспортировке газа.

Сообщается, что Gasum летом будет работать над обеспечением доступности газа для своих клиентов из других источников по газопроводу Balticconnector. В компании отметили, что ограничения в пропускной способности газопровода могут сделать это непростой задачей.

Ранее мы сообщали, что Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.

Фото: pexels

