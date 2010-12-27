Почти полсотни железнодорожников задержали в Выборге из-за масштабной кражи топлива

Транспортная полиция задержала в Выборге 49 человек по подозрению в хищении 21 тысячи дизельного топлива. Все участники сговора будут отвечать перед законом за присвоение и создание преступного сообщества.

Транспортные полицейские расследуют кражу топлива. Жизель из локомотивного депо присваивали члены преступной группы. Всего в Выборге правоохранители выявили 49 подозреваемых. Преимущественно все они работают в обворованном депо.

Полиции удалось установить, что за период с января по марта 2016 года члены группы похитили 21 тысячу литров дизельного топлива. Горючее они присваивали через растрату. Ущерб от их деятельности перевалил за пять миллионов рублей.

Часть подозреваемых отправили под домашний арест, часть отпустили под подписку о невыезде. Как сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО в отношении всех граждан возбудили уголовное дело по статьям за растрату и создание преступного сообщества. Наказание за это грозит вполне серьезное: до 10 и 20 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Расследование продолжается.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО