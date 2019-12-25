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В Петербурге медикам выделят полмиллиарда
Сегодня, 10:45
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В Петербурге медикам выделят полмиллиарда

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В Петербурге на сегодня имеется 2,2 миллиона медицинских масок, ежедневно требуется 260 тысяч изделий.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что в Петербурге медикам выделят полмиллиарда. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник заявил, что федеральное правительство перечислило Северной столице 3,5 миллиарда рублей. Деньги пойдут на оснащение больниц и медиков всем необходимым в борьбе с COVID-19. Отмечается, что также из городского бюджета выделят 500 миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты.

В настоящий момент, в Петербурге есть 2,2 миллиона медицинских масок, ежедневно требуется 260 тысяч изделий. 

Ранее мы сообщали о том, что военные продезинфицировали петербургские вузы.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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